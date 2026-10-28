Kayseri Kocasinan'da oto tamircisinde 1'i ağır 3 kişi yaralı, 5 gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da oto tamircisinde 1'i ağır 3 kişi yaralı, 5 gözaltına alındı

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Kayseri Kocasinan\'da oto tamircisinde 1\'i ağır 3 kişi yaralı, 5 gözaltına alındı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün öğle saatlerinde bir oto tamircisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü; tüfekle açılan ateş sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alınırken kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Şeker Mahallesi 6127. Sokak'taki bir oto tamircisinde meydana gelen olayda, dükkana gelen kimliği belirsiz bir grup ile işletme sahibi B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gruptakiler yanlarındaki tüfek ile ateş açtı. Çıkan saçmaların isabet ettiği B.D., İ.K. ve karşı dükkanın sahibi D.Ü. yaralanırken saldırganlar B.D.'yi darbedip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan B.D. ile İ.K. ve D.Ü. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

Hastanede tedavisi sürüyor

Ayrıca, kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık olduğu öğrenilen B.D.'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D., E.H.D., S.T., H. ve S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Feci kavga kamerada

Öte yandan, dükkana gelen şahısların B.D.'yi ve yanında çalışan İ.K.'yi feci şekilde darbettiği ve tüfeğin ateş aldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelKavgaSon Dakika

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