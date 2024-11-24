Kayseri-Malatya Yolu 8 Saat Kapalı

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Kayseri - Malatya karayolu 8 saattir kapalı

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu yaklaşık 8 saattir ulaşıma kapalı. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde mahsur kalanlar ise çektikleri video ile kurtarılmayı beklediklerini dile getirdi.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu saat 14.00 sıralarında ulaşıma çift yönlü kapanırken, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlar, çektikleri video ile kurtarılmayı beklediklerini bildirdi. Mahsur kalan araçlarda hasta ve çocukların da bulunduğu ifade edilirken, ekipler ise vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.