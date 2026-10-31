Kayseri Melikgazi'de eşyaları atan şahıs 2 saatlik iknaya rağmen zorla indirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de eşyaları atan şahıs 2 saatlik iknaya rağmen zorla indirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi\'de eşyaları atan şahıs 2 saatlik iknaya rağmen zorla indirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de camları kırıp eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasına rağmen inmeyince zorla indirildi. Kontrol için hastaneye kaldırılan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin camlarını kırarak, eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen bulunduğu yerden inmedi. Ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca zor anlar yaşatan şahıs zor kullanılarak, bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 1'inci katında yaşanan olayda, Y.D. işyerinin camını kırarak, eşyaları aşağı attı. Y.D. kendine de zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Y.D.'nin bulunduğu yerin altına şişme yatak kurarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarına rağmen Y.D. ısrarla bulunduğu yerden inmeyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, Y.D.'nin bir anlık dalgınlığını kullanarak şahsı içeri çekti. Bulunduğu binadan aşağı indirilen Y.D. polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Leroy Sane’den kameramana canlı yayında küfür Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:35
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
09:34
Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:04:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de eşyaları atan şahıs 2 saatlik iknaya rağmen zorla indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android