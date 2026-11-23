Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınkevler Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde bulunan bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda bıçaklanan E.M. (16) ve E.C.M. (20) adlı kardeşler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından iki kardeşi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.