Kayseri Melikgazi'de yakınları eve girdiğinde 80 yaşındaki kadını evinde ölü buldu - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de yakınları eve girdiğinde 80 yaşındaki kadını evinde ölü buldu

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Kayseri Melikgazi\'de yakınları eve girdiğinde 80 yaşındaki kadını evinde ölü buldu
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Kayseri Melikgazi\'de yakınları eve girdiğinde 80 yaşındaki kadını evinde ölü buldu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, yakınlarının haber alamayıp evine gelmesi üzerine ikametinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Zafer 1 Çıkmazı'nda meydana gelen olayda yalnız yaşayan İ.Ş.'den (80) haber alamayan yakınları ikametine geldi. Eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bulunması sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Melikgazi3. SayfaHastaneKayseriGüncelSon Dakika

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