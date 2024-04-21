Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı
Yaklaşık 5 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda; 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde gele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Doğu illerinden şehirlerarası otomobille seyahat eden 2 şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. 2 şahıs söz konusu uyuşturucu maddeyi otobüsten alarak, ayrılmak istedikleri sırada ekipler tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 2 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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