Kayserispor Başkanı Ali Çamlı\'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'de feci kaza: Dingili kopan araçtan yola fırladı, başka bir otomobil üzerinden geçti Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, tır ile çarpışan otomobilin dingili koparak yola fırladı ve başka bir otomobilin üzerinden geçerek bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.