Kaza anı kamerada, Yalvaç'ta iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kaza anı kamerada, Yalvaç'ta iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı

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Isparta Yalvaç'ta saat 20.50 sıralarında Akköprü Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesine götürülürken, çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Akköprü Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 32 AFN 309 plakalı Toyota marka otomobil, İ.Ş. idaresindeki 32 FY 472 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ve 32 AFN 309 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yol güvenliği alarak kontrollü geçiş sağlarken, kazaya karışan otomobiller kurtarıcılar yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, iki aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaGazipaşaIspartaGüncelYalvaçKazaSon Dakika

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