Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler - Son Dakika
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Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

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TRT'nin sevilen dizisi ''Gönül Dağı''nın başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam Eskişehir'e giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Şarampole devrilen araçta bulunan Atan yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi. Görüntülerde, kazaya karışan aracın kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

19.04.2025 11:57
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"Gönül Dağı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Eskişehir'deki dizi çekimlerine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Atan'ın içinde bulunduğu ekip aracı, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yaptı.

Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Y.U.K. idaresindeki minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan ile Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
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Son Dakika 3.Sayfa Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yücel Hoşgör:
    Geçmiş olsun 62 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Gecmis olsun taner dayi 13 0 Yanıtla
  • Fatma Nermin:
    Bu ülkede yüzlerce kaza oluo hergun yüzlerce ölüm oluo yerim berkin yaptığı kazayi 0 5 Yanıtla
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