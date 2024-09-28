Kaza Kurbanı Ahmet Enes Ceylan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaza Kurbanı Ahmet Enes Ceylan Hayatını Kaybetti

Kaza Kurbanı Ahmet Enes Ceylan Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen kazada, 11 yaşındaki Ahmet Enes Ceylan tedavi gördüğü hastanede öldü.

28.09.2024 20:58
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Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tedavi gördüğü hastanede Ahmet Enes Ceylan hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan (44) ile kızı Huri Elif Ceylan (17) olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise (39) kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Semiha Ceylan (14) ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Enes Ceylan (11) ise Elazığ'a kaldırıldı. Ahmet Enes Ceylan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, Semiha Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Ahmet Enes Ceylan'ın babası, annesi ve ablası dün Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilmişti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza Kurbanı Ahmet Enes Ceylan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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