Kaza sonrası taraflar bıçak ve biber gazıyla birbirine saldırdı
İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yolunda kamyonet ile otomobili kaza yaptı. Kaza sonrası sürücülerden biri biber gazı sıktı, diğeri bıçakla saldırdı. o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolu tem yolu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobil kaza yaptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüler tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsüne biber gazı sıktı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü ise bıçak çekip, kamyonet sürücüsünü kovalamaya başladı. Olayda kimse yaralanmazken yaşanan anlar başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaza sonrası bıçak ve biber gazı ile kavga - Son Dakika
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