 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaza Sonrası Hem Yaralandı Hem de Para Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza Sonrası Hem Yaralandı Hem de Para Cezası Aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen otomobil-motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı ve motosikletin tescil ve plakasının bulunmadığı tespit edildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulayarak motosikleti yediemin otoparkına çektirdi.

17.01.2024 - 12:34,
Abone Ol

Hem kaza yapıp yaralandı hem de 12 bin 977 TL para ceza uygulandı

Sürücü belgesinin olmadığı, motosikletinin tescil ve plakasının bulunmadığı belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motosikletin yeni alındığı tescil ve plakasının bulunmadığı belirlendi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygularken, motosikleti bağlayarak yediemin otoparkına çektirdiler.

Kaza; Antalya Caddesi Türkbeleni Millet Bahçesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun kavşağı istikametine seyir halindeki M. Ş.'in kullandığı plaka ve tescili olmayan motosiklet ile Antalya Caddesine çıkan M. G.'in kullandığı 33 AFP 384 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, dikkatsiz bir şekilde caddeye çıkan otomobilin çarpması sonucu yola fırlayan ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulanırken yeni olduğu için tescil ve plakası olmayan motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaza Sonrası Hem Yaralandı Hem de Para Cezası Aldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, Antalya, Motosiklet, Güvenlik, Ceza, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza Sonrası Hem Yaralandı Hem de Para Cezası Aldı - Son Dakika


13:06
Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kaza Sonrası Hem Yaralandı Hem de Para Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement