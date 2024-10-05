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Kaza Sonrası Vekalet Uyarısı!

Kaza Sonrası Vekalet Uyarısı!

OKSED Başkanı Özkan, trafik kazalarında dikkat edilmesi gereken vekalet taleplerine dikkat çekti.

05.10.2024 13:08
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Orta Karadeniz Oto Servisleri Derneği (OKSED) Başkanı Fatih Özkan, kaza sonrası farklı numaralardan sürücülerin arandığını belirterek, "Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat edin. Vekaleti sadece güvendiğiniz avukata verin" dedi.

Kazalarda tutulan tramer raporunun sisteme işlenmesiyle beraber bazı avukat veya kendini avukat olarak tanıtan kişiler, trafik kazalarına karışan sürücüleri arayıp vekalet istiyor. Kazanın şokunda olan sürücülerden bazıları düşünmeden vekalet ve beraberinde ücret verebiliyor. Bu durumda arayan kişiler ikna ederek aldıkları vekaletlerle, haksız kazançlar elde ediyorlar. Bazı kaza yapan sürücüler ise kaza yaptıktan sonra gittikleri oto servileri suçlayarak, 'neden benim numaramı farklı şirketlere verdiniz' diyerek oto servislere tepki gösteriyor.

"Oto servisleri bu konuda çok sıkıntılı bir durumda"

Araç sahiplerinin servisi hedef aldığını söyleyen Başkan Özkan, "2 araç kullanıcısı kaza yaptığında, kusurlu olan kişinin ve haklı olan kişinin tramer sistemine raporu düştükten sonra avukatlık şirketleri arıyor. Hasar onarım merkezi adı altında araç kullananlar aranıyor. Haklı olmayan araç sürücülerine bile 'Siz haklısınız' diyerek vekalet istiyorlar. Vekalet vermek istemezse hakarete varan ifadeler kullanılabiliyor. Vekaleti sadece güvendikleri avukata versinler. Bu konuda araç sahipleri 'niye benim telefon numaramı farklı şirketler verdiniz' diyerek bizi eleştiriyorlar. Oto servisleri de bu konuda çok sıkıntılı bir durumda" diye konuştu.

Başkan Özkan, "Ben geldim size çarptım. Türkiye'de tutulan, polissiz, anlaşmalı tutanağımız var. Bu tutanak ile siz hak sahibi olarak servise gideceksiniz. Kendinizi haklı hissediyorsunuz. Servise gittiğinizde eksper çağırılıyor. Eksper geldikten sonra tramer sistemine işleniyor. Tramer sistemine işlendikten sonra macera başlıyor. Burada müşteriler zor bir süreç bekliyor. Kesinlikle dernek olarak müşterilerin çok uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz. Kaza kusurlu çıkan bile aranarak 'siz haklısınız deniliyor' Vekalet vermek istemedikçe ısrar ediliyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Fatih Özkan, Karadeniz, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza Sonrası Vekalet Uyarısı! - Son Dakika

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