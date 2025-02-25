Kaza Süsü Verilen Cinayet - Son Dakika
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Kaza Süsü Verilen Cinayet

Derya Buçan, eşinin silahla başına ateş etmesiyle öldü, Rıdvan Buçan tutuklandı.

25.02.2025 17:19
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Gerçek otopsi raporunda ortaya çıktı: Karısını başından vurup kaza süsü verdi

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Derya Buçan'ın yapılan otopsi sonucu başına isabet eden kurşunla öldüğü ortaya çıkarken, Rıdvan Buçan eşini silahla ateş ederek öldürüp olaya kaza süsü verdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Germencik ilçesinde 20 Aralık 2024 Cuma günü Aydın- İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Buçan, Derya Buçan ve çocukları D. Buçan'ın içerisinde bulunduğu 09 EB 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Derya Buçan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Rıdvan Buçan ve çocukları D. Buçan ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Eşini öldürüp, kaza süsü vermiş

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Derya Buçan'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda gerçek ortaya çıktı. Çıkan sonuca göre, Derya Buçan'ın kaza nedeniyle değil, başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri tamamlanan ve eşini silahla ateş ederek öldürmesinin ardından, olaya kaza süsü verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Rıdvan Buçan çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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