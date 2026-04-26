Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı - Son Dakika
Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı

Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı
26.04.2026 14:50  Güncelleme: 14:56
Antalya'da yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kadın, karşı şeritten gelen minibüsün altında kaldı.

Antalya'da yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda önünde ilerleyen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü kadın, karşı şeritten gelen minibüsün altında kaldı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak araç altından çıkartılan motosikletli, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Rukiye olduğu öğrenilen 07 BGS 834 plakalı motosiklet sürücüsü genç kadın, cadde üzerinde seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle daralan yolda önünde ilerlemekte olan F.S.'nin kullandığı 34 CBK 382 plakalı aracı geçmek istedi. Bu sırada sola dönmek için duraklayan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü genç kadın savrularak Y.Ö.'nün idaresinde ki 07 CFV 962 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç kadın servis aracının altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, adrese gelen ekipler yaralı motosiklet sürücüsü genç kadını aracın altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü genç kadının önce duraklayan otomobile çarparak savrulduğu, ardından ise karşı yönden gelen servis aracına çarparak minibüsün altında kaldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, Kaza

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı - Son Dakika

Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
SON DAKİKA: Kaza yapan motosikletli karşı yönden gelen minibüsün altında kaldı - Son Dakika
