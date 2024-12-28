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Kaza yapan motosikletliye yardım etmek istedi, o da kaza yaptı...1 dakika içinde 2 kaza kamerada

Yola dikkatsiz çıkan otomobil ise motosiklete çarpması da kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da bir motosikletlinin kaza yaptığını gören başka bir motosiklet sürücüsü, yardım etmek için dönüş yaptığı esnada kaza yaptı. Trajikomik anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir kazada ise yola dikkatsiz çıkan otomobil sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Şehit Astsubay Oksan Altanay Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, önünde duran aracı sonradan fark eden motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Arkadaşının düştüğünü fark eden diğer motosiklet sürücüsü yardım etmek için dönerken, ona da otomobil çarptı. 1 dakika içerisinde 2 kazanın yaşandığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada motosiklet sürücüleri hafif yaralandı.

Bir diğer olay ise, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi 2. Kanal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolu kontrol etmeden çıkan otomobil sürücüsü, seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsüne çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.