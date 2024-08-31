Hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü koklayıp gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü koklayıp gözyaşlarına boğuldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadının kızı, annesinin başörtüsünü koklayarak "Annesiz kaldım" diye feryat etti.

31.08.2024 16:34  Güncelleme: 17:15
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yalandı.

Kaza, Işıklı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kuyulu Mahallesi'nden dönen kişilerin içerisinde bulunduğu C.G. idaresindeki otomobil ile F.K. yönetimindeki kamyonet tahliye yoldaki kesişimde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elindeki başörtüsünü koklayıp dakikalarca ağladı: Annesiz kaldım

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Birgül Uydacı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartılan yarılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan kamyonet sürücüsü ve otomobildekiler olmak üzere toplamda 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elindeki başörtüsünü koklayıp dakikalarca ağladı: Annesiz kaldım

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Olay yerine gelen Birgül Uydacı'nın kızı, hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü sarılıp koklayarak "Annesiz kaldım" diyerek gözyaşı döktü. Genç kadının feryatları yürek dağlarken, Uydacı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elindeki başörtüsünü koklayıp dakikalarca ağladı: Annesiz kaldım
Hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü koklayıp gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü koklayıp gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gursel kalen: Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Tüm sürücülerin dikkatli olması gerekiyor 18 0 Yanıtla

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