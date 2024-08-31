Hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü koklayıp gözyaşlarına boğuldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yalandı.

Kaza, Işıklı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kuyulu Mahallesi'nden dönen kişilerin içerisinde bulunduğu C.G. idaresindeki otomobil ile F.K. yönetimindeki kamyonet tahliye yoldaki kesişimde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Birgül Uydacı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartılan yarılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan kamyonet sürücüsü ve otomobildekiler olmak üzere toplamda 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Olay yerine gelen Birgül Uydacı'nın kızı, hayatını kaybeden annesinin başörtüsünü sarılıp koklayarak "Annesiz kaldım" diyerek gözyaşı döktü. Genç kadının feryatları yürek dağlarken, Uydacı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.