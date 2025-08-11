Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. Kaza anı görüntüleri de ortaya çıkan Narin'in son paylaşımında motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla yayınladığı dikkatlerden kaçmadı.
Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.
Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?