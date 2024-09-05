Antalya'da Korkunç Kaza: Sürücü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Korkunç Kaza: Sürücü Yaralı Kurtuldu

Lüks otomobilin motorunu yerinden fırlatan kazada acı içerisinde kalan sürücüyü polis sakinleştirdi. Trafik polisi, acı içerisinde kıvranan sürücüyü dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı, başından bir an olsun ayrılmadı. Sürücü acı çekip bağırdıkça, 'Ambulans geliyor, ekipler yolda' dedi. Görenlerin 'Bu araçtan sağ çıkamaz' dediği kazayı yaralı atlattı.

05.09.2024 20:03
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Kazada kanlar içinde kalan sürücü acı çektikçe en çok onun canı yandı

Lüks otomobilin motorunu yerinden fırlatan kazada acı içerisinde kalan sürücüyü polis sakinleştirdi

Trafik polisi, acı içerisinde kıvranan sürücüyü dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı, başından bir an olsun ayrılmadı

Sürücü acı çekip bağırdıkça, 'Ambulans geliyor, ekipler yolda' dedi

Görenlerin 'Bu araçtan sağ çıkamaz' dediği kazayı yaralı atlattı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada direğe ve palmiye ağacına çarparak refüje uçan lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araçta kanlar içerisinde kalan sürücüyü, sağlık ekipleri gelinceye kadar trafik polisi sakinleştirmeye çalıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Serik Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Şehir merkezinden Aksu istikametine seyir halindeki Berke Can Ömeroğlu idaresindeki 07 BBG 670 plakalı Mercedes marka lüks otomobil aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ardından da palmiye ağacına çarparak refüje uçtu. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki aydınlatma direği yerinden koparak yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Kazanın ne kadar şiddetli olduğu aracın motorunun yerinden çıkması ve parçaların etrafa saçılması gözler önüne serdi.

Acı içinde kıvranan sürücüyü trafik polisi sakinleştirdi

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen ve kazaya şahit olan vatandaşların araç sürücüsünün sağ kurtulmasının imkansız olarak gördüğü kazada Berke Can Ömeroğlu, kazayı yaralı olarak atlattı. Otomobil sürücüsü Berke Can Ömeroğlu, ön kısmı tamamen paramparça olan ve parçaları etrafa saçılan otomobil içerisinde sıkıştı. Acı içerisinde kıvranan ve şokta olduğu görülen sürücüyü trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Memuru, sürücünün hareket etmemesini istedi, 'Elleme güzel kardeşim. Hareket etme. Ambulans, itfaiye gelecek, sakin ol.

Arayacağım eşini" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Diğer ekipler de itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar sürücüyle konuşarak ayık kalmasına ve sakinleşmesine yardımcı oldu.

"Direğin üzerime doğru geldiğini gördüm"

Çığlıklar içerisinde acıyla inleyen Ömeroğlu, kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömeroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan Burak Uysal isimli motosiklet sürücü polis ekiplerine gördüklerini anlattı. Uysal, "Arkamdan bir ses geldi. Hemen peşinden bir ateş patladı. Direk üzerime doğru geldi. Önde ilerliyordum, aydınlatma direğinin üzerime doğru geldiğini gördüm. Hemen yolun kenarına çekip ambulansı aradım" dedi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Korkunç Kaza: Sürücü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Korkunç Kaza: Sürücü Yaralı Kurtuldu - Son Dakika
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