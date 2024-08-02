Kazada ölen çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Kazada ölen çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi

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Şanlıurfa'da parka giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada Gülbahar İsi (9), Leyla İsi ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi ve Serhat İsi hayatını kaybetti. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesinde defnedileceği belirtildi. Aynı kazada yaralanan ve çocukları Rukiye ve Serhat'ı kaybeden baba Mehmet İsi ile anne Zeynep İsi ve çocukları Abdulselam İsi'nin ise tedavileri ise hastanede devam ediyor. Kaçan sürücü teslim oldu Aşırı hız yaptığı için kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün ehliyetsiz de olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan sürücü, daha sonra Eyyübiye Polis Merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.08.2024 10:14
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Kazada ölen çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da parka giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi önünde yaşandı. Mustafa K'nin kullandığı 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada Gülbahar İsi (9), Leyla İsi ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi ve Serhat İsi hayatını kaybetti. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesinde defnedileceği belirtildi.

Aynı kazada yaralanan ve çocukları Rukiye ve Serhat'ı kaybeden baba Mehmet İsi ile anne Zeynep İsi ve çocukları Abdulselam İsi'nin ise tedavileri ise hastanede devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan sürücü teslim oldu

Aşırı hız yaptığı için kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün ehliyetsiz de olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan sürücü, daha sonra Eyyübiye Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada ölen çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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