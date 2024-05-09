Kazada ölen yaşlı kadın, yardıma koşan çobanın akrabası çıktı - Son Dakika
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Kazada ölen yaşlı kadın, yardıma koşan çobanın akrabası çıktı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı gören çoban, ölen kadının akrabası olduğunu fark edince büyük şok yaşadı.

09.05.2024 19:15
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Kazada ölen yaşlı kadın, yardıma koşan çobanın akrabası çıktı

Şarampole uçan otomobilden fırlayan 76 yaşındaki sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Kazayı görüp yardıma giden çoban, ölen kadının akrabası olduğunu görünce şok yaşadı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde şarampole uçan otomobilin 76 yaşındaki sürücüsü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yardıma koşan ve yaşlı kadının akrabası olduğunu gören çoban ise büyük şok yaşadı.

Kaza, Karamanlı yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilova'dan Karamanlı istikametine seyir eden Aysel Kılınç idaresindeki 15 LA 725 plakalı Tofaş otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören çoban İrfan Er'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O sırada kazayı gören ve yoldan geçen vatandaşlar yan duran otomobili düzelttiklerinde Aysel Kılınç'ı arabanın altında hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aysel Kılınç'ın kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı için araçtan fırladığı ve arabanın altında kalarak ezildiği öğrenildi.

Ölen kadın yardıma koşan çobanın akrabası çıktı

Kazayı görünce yardıma koşan çoban İrfan Er, "Ben ileride koyun otlatıyordum. Bir anda sesi duyunca ayağa kalkıp baktığımda arabanın yan yattığını gördüm. Hemen yardıma koştum ve 112'yi arayarak haber verdim. Arabanın yanına geldiğimde içinde kimse yoktu, etrafında aramaya başladım. Yoldan geçenler de gelince arabayı çevirdik, o zaman olayı anladık. Emniyet kemeri takılı olmadığı için kaza esnasında camdan sarkarak arabanın altında kalmış meğer kadın. Kadının yüzünü minder kapatmıştı. O yüzden belki canlıdır diyerek yüzünü açtık. Arkadaşlar yaşayıp yaşamadığını anlamak için nabzına baktığında hayatını kaybettiğini anladık. Sonra ben şüphelendim acaba bizim akraba mı diye, merak edip baktığımda bizim akrabamız olduğunu gördüm" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada ölen yaşlı kadın, yardıma koşan çobanın akrabası çıktı - Son Dakika

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