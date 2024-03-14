Kazada savrulan otomobil alev alev yandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yola savrulan elektrikli otomobil alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan Tesla marka elektrikli otomobil alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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