Kazada yaralanan kadına ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı - Son Dakika
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Kazada yaralanan kadına ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü kadının yardımına, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazayı gören sağlık çalışanı, yaralı kadını sakinleştirmeye çalışırken, çevredeki bazı vatandaşlar ise gazetecinin görüntü almasına tepki gösterdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

27.06.2024 14:39
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Kazada yaralanan kadına ilk müdahaleyi sağlık merkezinde görevli sağlık çalışanı yaptı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışması sonucu yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü kadının yardımına ilk olarak Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı koştu.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 70 ER 599 plakalı Hyundai marka otomobil ile Z.A'nın kullandığı 70 ABJ 412 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Z.A. isimli genç kadın yere savrularak yaralandı. Kazayı gören Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı ise hemen yaralının yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayan genç kadını ambulans gelene kadar sağlık çalışanı sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı görüntülemeye çalışan gazeteciye ise çevredeki bazı vatandaşlar "Kameraya çekmeyin. Çekilmesini istemiyor" şeklinde tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan genç kadın olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada yaralanan kadına ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı - Son Dakika

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