Kazdağı eteklerinde yangın
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde orman yangını çıktı.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, ekipler hem karadan hem havadan alevlere müdahale ediyor
Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanısıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı ifade edilirken, dumanlar körfezin bir çok noktasından görülüyor.
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