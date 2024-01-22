 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazdağları'nda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kazdağları'nda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı, Kazdağları'nda yükseklikleri 15 santimetreye kadar çıkardı. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolu açık tutabilmek için 24 saat boyunca küreme ve tuzlama işlemleri yapıyor. Kar yağışının devam etmesi beklenirken, sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları ve dikkatli sürüş yapmaları gerektiği belirtildi.

22.01.2024 - 17:07,
Abone Ol

Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Kazdağları'nda Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri Hanlar mevkiinde yolu açık tutabilmek için 24 saat küreme ve tuzlama işlemleri yapıyor.

Bir gün önce başlayan ve aralıksız devam eder kar yağışı, Kazdağları'nda kar yüksekliğini bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar yükseltti. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi arasındaki kara yolunda 3 Karayolları küreme ve tuzlama aracı, Edremit Belediyesine ait bir greyder ve bir kepçe yolu açık tutmak için 24 saat çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının bu gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını ve sürüş sırasında gizli buzlanmalara karşı dikkatli sürüş yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Kazdağları\'nda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Ulaşım, Hava Durumu, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazdağları'nda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement