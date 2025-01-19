Kazdağları'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kazdağları'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Kazdağları\'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı'na giden Mustafa A. ve Hasan M., dönüş yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri, dört saatlik çalışmanın ardından iki kişiyi ve araçlarını güvenli bir şekilde kurtardı.

19.01.2025 02:32  Güncelleme: 02:33
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'na çıkan ve dönüş yolunda araçları Baba Tepe mevkiinde kara saplanarak mahsur kalan iki kişi, ekiplerin dört saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Kazdağları'nın Sarıkız Tepesi'ne çıkan Mustafa A. ve Hasan M., dönüşe geçtiklerinde 35 BRB 511 plakalı kamyonetleri karda çamura saplandı. Saat 21.00 sularında cep telefonuyla 112 Acil Yardım Hattı'nı arayan vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Edremit Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 arazi tipi araç ve 8 personel ile bölgeye ulaştı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait 2 iş makinesi de çalışmalara destek verdi.

Ekipler, dört saat süren çalışma sonunda Mustafa A. ve Hasan M.'yi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye taşıdı. Karlı arazide çamura saplanan arazi aracı da iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Mahsur kalan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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