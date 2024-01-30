Kazdağları\'nda Yoğun Kar Yağışı Dron Kamerasıyla Görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde, Kazdağları'nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı dron kamerası ile görüntülendi.

Kazdağları'nda iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Edremit - Yenice Karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar oluşuyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri yolu açık tutmak için yoğun şekilde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor. Kazdağları'nda yoğun kar yağışı dron kamerası tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları'nın güzellikleri masalsı görüntüler ortaya koydu. - BALIKESİR