Kdz. Ereğli\'ye Yeni Emniyet Araçları

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Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü kampanya çerçevesinde iki yeni araca kavuştu. Yeni araçlardan biri, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilirken, diğeri Motorsikletli Polis Büro Amirliği'ne verildi. Yeni araçlar, özellikle trafikte dikkat çekici tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Emniyet güçlerinin etkin hizmet vermesine katkı sağlayacak bu araçlar, bölgedeki trafik güvenliğinin ve asayişin artırılmasına önemli bir destek sunacak. Kdz. Ereğli halkı da, emniyet güçlerinin daha iyi hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yeni araçların, bölgedeki trafik güvenliği ve genel asayişin sağlanmasına olumlu katkılarda bulunması bekleniyor. - ZONGULDAK