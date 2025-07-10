Keçiören'de Otomobil Yangını Söndürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin motorunda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Keçiören ilçesi, Bağlum Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobilin motorunda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar su getirerek çıkan yangına müdahale etti. Yangın vatandaşların yardımı ile söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA