Keçiören'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Keçiören'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

Keçiören\'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi market, kasap ve fırınlarda kalite, fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirerek vatandaşların sağlığını korumayı amaçladı.

25.02.2025 14:33  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayı öncesi kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ramazan başlamadan önce market, kasap ve fırınlarda denetim yapıldı. Ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatlarını kıyasladı. Halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle kontrol eden ekipler, unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen şartlarından genel temizliğe, gramajdan gıdaların muhafazası ve çalışan personelin kıyafetlerine kadar birçok noktayı denetledi. Denetimler sırasında işletmecilere uyulması gereken kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartlarda eksikliği bulunan iş yerlerine yasal işlem uyguladı.

"Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir"

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayında yapacakları alışverişin kalitesini artırmak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Ekiplerimiz yapılan denetimlerde eksiklikler konusunda esnafı uyarıyor, eksiklerini tamamlamayan esnafa cezai işlem uygulanıyor. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keçiören'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
13:19 Osimhen’den Okan Buruk’u zora sokacak Vincic sözleri Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:46 Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
19:35 Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi
19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
19:00 ’Necla Teyze’nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu 'Necla Teyze'nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:55 Barış Alper’den Mert Hakan’ı çileden çıkartacak paylaşım Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
18:18 Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde’den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 14:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.