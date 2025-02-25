Keçiören\'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

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Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayı öncesi kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ramazan başlamadan önce market, kasap ve fırınlarda denetim yapıldı. Ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatlarını kıyasladı. Halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle kontrol eden ekipler, unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen şartlarından genel temizliğe, gramajdan gıdaların muhafazası ve çalışan personelin kıyafetlerine kadar birçok noktayı denetledi. Denetimler sırasında işletmecilere uyulması gereken kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartlarda eksikliği bulunan iş yerlerine yasal işlem uyguladı.

"Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir"

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayında yapacakları alışverişin kalitesini artırmak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Ekiplerimiz yapılan denetimlerde eksiklikler konusunda esnafı uyarıyor, eksiklerini tamamlamayan esnafa cezai işlem uygulanıyor. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir" dedi. - ANKARA