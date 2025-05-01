Ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu: 2'si çocuk 5 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde ters yöne giren aracın başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Keçiören ilçesinin Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Ters yönden giden bir araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Keçiören'de Ters Yön Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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