Kedilerden Vefa: Seyithan Balaman'ın Mezarı Başında Bekliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kedilerden Vefa: Seyithan Balaman'ın Mezarı Başında Bekliyorlar

Kedilerden Vefa: Seyithan Balaman\'ın Mezarı Başında Bekliyorlar
31.03.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyithan Balaman'ın kedileri, 9 gündür mezarının başında sadakatleriyle dikkat çekiyor.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Seyithan Balaman'ın kedileri, günlerdir mezarının başında bekleyerek vefa örneği sergiliyor.

Yaklaşık 10 yıldır kedilere bakan Seyithan Balaman'ın ölümünün üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hayvanların mezar başından ayrılmadığı görüldü. Günlerdir mezar çevresinde bekleyen kediler, vatandaşların dikkatini çekerken, sahibine olan bağlılıklarıyla duygusal anlar yaşattı.

Ağabeyinin ölümünün ardından kedilerin vefasını atlatan Teyfik Balaman, "Abim yaklaşık 10 yıldır o kedilere bakıyordu. Şu an mezarlıktan hiç ayrılmıyorlar. İnanın beyaz kedisi adeta ağlıyordu, gözleri dolmuştu. Abim öleli 9 gün oldu, kedileri 9 gündür burada. Gece gündüz mezarın başındalar. İnsanlardan daha fazla bağlı olduklarını gördük" dedi.

Ağabeyinin eşiyle sorunlar yaşadığını öne süren Balaman, şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz kadından şikayetçiyiz, en ağır cezayı almasını istiyoruz. Abim 21 yıllık evliydi ve sıkıntılar yaşıyordu. 2 yıldır kendine yaptığı kulübede yaşıyordu. Hakarete uğruyordu, zaman zaman evine bile alınmıyordu. Ama biz 'bir şey olmaz' diyorduk. Her seferinde jandarma çağrılıyordu. Abim kendi halinde, çalışan bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Hakkımızı helal etmiyoruz. Tek talebim kadının telefonunun incelenmesi ve abimin ölümünde azmettiricinin kim olduğunun bulunması" diye konuştu.

Olaydan kısa süre önce ağabeyiyle görüştüğünü belirten Balaman, yaşananların kısa sürede gerçekleştiğini ifade ederek, "Abimle olaydan 7-8 dakika önce konuştuk, ortada hiçbir şey yoktu. Ne olduysa o kısa sürede oldu. Belki haberimiz olsaydı engel olabilirdik. Ambulansı eşim arattı ama abim çok kan kaybetmişti, kurtarılamadı. Evde o sırada eşi ve çocukları vardı" ifadelerini kullandı.

Olay anını anlatan Seyithan Balaman'ın yengesi Sibel Balaman ise yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Evimin penceresinden baktığımda yerde yattığını gördüm. Oğlu 'annem babamı bıçakladı' dedi. Hemen olay yerine koştum. Yerde kanlar içindeydi. Bağırdım çağırdım ama o sırada köyde kimse yoktu. İçeri girdiğimde kayınım yerde yatıyordu. Eşi bana 'seni de öldüreceğim' diyerek bağırdı. Çok kan kaybetmişti. Elini tuttum, seslendim, gözleriyle tepki vermeye çalıştı ama konuşamadı. Hemen ambulans çağırdık. Kısa sürede ekipler geldi ama kurtarılamadı."

Aile, olayla ilgili adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeliz Balaman isimli kadın, bayram günü henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Seyithan Balaman'ı 3 farklı yerinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Balaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Yeliz Balaman ise tutuklanmıştı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kedilerden Vefa: Seyithan Balaman'ın Mezarı Başında Bekliyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem

09:24
Manisa’da aile katliamı Eşini ve 3 yakını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Eşini ve 3 yakını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 09:39:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kedilerden Vefa: Seyithan Balaman'ın Mezarı Başında Bekliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.