Kedilerden Vefa: Seyithan Balaman\'ın Mezarı Başında Bekliyorlar

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Seyithan Balaman'ın kedileri, günlerdir mezarının başında bekleyerek vefa örneği sergiliyor.

Yaklaşık 10 yıldır kedilere bakan Seyithan Balaman'ın ölümünün üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hayvanların mezar başından ayrılmadığı görüldü. Günlerdir mezar çevresinde bekleyen kediler, vatandaşların dikkatini çekerken, sahibine olan bağlılıklarıyla duygusal anlar yaşattı.

Ağabeyinin ölümünün ardından kedilerin vefasını atlatan Teyfik Balaman, "Abim yaklaşık 10 yıldır o kedilere bakıyordu. Şu an mezarlıktan hiç ayrılmıyorlar. İnanın beyaz kedisi adeta ağlıyordu, gözleri dolmuştu. Abim öleli 9 gün oldu, kedileri 9 gündür burada. Gece gündüz mezarın başındalar. İnsanlardan daha fazla bağlı olduklarını gördük" dedi.

Ağabeyinin eşiyle sorunlar yaşadığını öne süren Balaman, şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz kadından şikayetçiyiz, en ağır cezayı almasını istiyoruz. Abim 21 yıllık evliydi ve sıkıntılar yaşıyordu. 2 yıldır kendine yaptığı kulübede yaşıyordu. Hakarete uğruyordu, zaman zaman evine bile alınmıyordu. Ama biz 'bir şey olmaz' diyorduk. Her seferinde jandarma çağrılıyordu. Abim kendi halinde, çalışan bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Hakkımızı helal etmiyoruz. Tek talebim kadının telefonunun incelenmesi ve abimin ölümünde azmettiricinin kim olduğunun bulunması" diye konuştu.

Olaydan kısa süre önce ağabeyiyle görüştüğünü belirten Balaman, yaşananların kısa sürede gerçekleştiğini ifade ederek, "Abimle olaydan 7-8 dakika önce konuştuk, ortada hiçbir şey yoktu. Ne olduysa o kısa sürede oldu. Belki haberimiz olsaydı engel olabilirdik. Ambulansı eşim arattı ama abim çok kan kaybetmişti, kurtarılamadı. Evde o sırada eşi ve çocukları vardı" ifadelerini kullandı.

Olay anını anlatan Seyithan Balaman'ın yengesi Sibel Balaman ise yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Evimin penceresinden baktığımda yerde yattığını gördüm. Oğlu 'annem babamı bıçakladı' dedi. Hemen olay yerine koştum. Yerde kanlar içindeydi. Bağırdım çağırdım ama o sırada köyde kimse yoktu. İçeri girdiğimde kayınım yerde yatıyordu. Eşi bana 'seni de öldüreceğim' diyerek bağırdı. Çok kan kaybetmişti. Elini tuttum, seslendim, gözleriyle tepki vermeye çalıştı ama konuşamadı. Hemen ambulans çağırdık. Kısa sürede ekipler geldi ama kurtarılamadı."

Aile, olayla ilgili adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yeliz Balaman isimli kadın, bayram günü henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Seyithan Balaman'ı 3 farklı yerinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Balaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Yeliz Balaman ise tutuklanmıştı. - MUŞ