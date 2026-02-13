Kediyi Kurtaran Çocuklar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İstanbul Şişli'de, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çıktıkları çatıda mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında iki çocuk, iki katlı binanın çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için çatıya çıktı. Bu sırada çatının da kayganlaşmasıyla çocuklar, kurtarmak istedikleri kediyle birlikte mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyle birlikte mahsur kalan iki çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuklar ve kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL