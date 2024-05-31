Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanık olarak yargılandığı davada düşme kararı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanık olarak yargılandığı davada düşme kararı

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, davanın düşmesine hükmetti.

31.05.2024 00:19
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanık olarak yargılandığı davada düşme kararı

İSTANBUL - CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, davanın düşmesine hükmetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 51. Asliye Cezam Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

"Müvekkil hakkında derhal düşme kararı verilmesi gerekmektedir"

Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı, "Anayasanın 83. Maddesi gereği soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. İddianameye konu sözlerin öncesinde müvekkil grup konuşmasında bu yolsuzluk süreci hakkındaki düşüncelerini açıklamıştır. Anılan madde, söz, oy ve düşünce açıklaması için getirilmiştir. Somut olayda soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak bir durumla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı müvekkil hakkında derhal düşme kararı verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Davanın düşmesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar'ın olay tarihinde kamu görevinde olmadığı ve sanık Kılıçdaroğlu'nun üzerine atılı suçun şikayete tabi olması ile birlikte müşteki tarafından bu şikayetten vazgeçildiği gerekçeleriyle davanın düşmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanık olarak yargılandığı davada düşme kararı - Son Dakika

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