Antalya'nın Kemer ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer ilçesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 12 farklı noktaya ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin 2 kişi olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, yürütülen çalışmalar neticesinde 5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Operasyonda ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kemer'de 5 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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