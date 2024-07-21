Kemerburgaz-Göktürk Yolunda Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
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Kemerburgaz-Göktürk Yolunda Hafriyat Kamyonu Devrildi

Kemerburgaz-Göktürk yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Sürücü hafif yaralandı ve kamyondaki mıcırlar yola saçıldı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

21.07.2024 13:54
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Kemerburgaz- Göktürk yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Sürücünün hafif yaralandığı kazada kamyondaki mıcırlar yola saçıldı, trafikte ise yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda 34 NH 2207 plakalı hafriyat kamyonu ile seyreden sürücü, virajı alamadı. Kontrolden çıkan kamyon devrilerek yan yatarken kasasındaki mıcırlar ise yola saçıldı.

Sürücü hafif yaralandı

Sürücünün araçta sıkıştığı kazada ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarırken, sağlık ekipleri ise hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemerburgaz-Göktürk Yolunda Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika

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