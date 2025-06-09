Kemikli Rampaları'nda Dönüş Kuyruğu

Kemikli Rampaları'nda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor

Kilometrelerce uzun kuyruklar oluşmaya başladı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatilinin dönüş yoğunluğu sürüyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların memleketlerinden evlerine dönüşü saatler ilerledikçe artarak devam ederken, kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan 1325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda, İstanbul istikametine trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatil bölgelerinden ve memleketlerinden dönüşe geçen binlerce vatandaşın dönüşü trafikte yoğunluğu artırırken, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Zaman zaman trafiğin durma noktalarına geldiği ve kilometrelerce uzun araç trafiği ise havadan dron ile görüntülendi.