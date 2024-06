Kendini kesen acemi kasaplar hastanelere koştu

3.Sayfa

Kurban Bayramı'nın ilk günü, ülke genelinde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kendini yaralayan vatandaşlar acil servislerde yoğunluğa neden oldu.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar, kendilerini yaraladı. Hastaneler, acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kesici aletler veya hayvanın darbeleri sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne ve diğer çeşitli hastanelere akın etti.

"Et satırı fırlayarak kolumu kesti"

Et doğrarken kolunu kesen Halil Vurucu vatandaşlara et keserken dikkat etmelerini söyledi. Vurucu, "Et satırıyla kemik doğruyordum, bir anda elimdeki et satırı fırlayarak kolumu kesti. Kılcal damara denk geldiği için elime dikiş attılar. Herkesin kurban bayramını kutlarım. Et keserken herkes dikkat etsin" dedi.

"Kolundan kan akmaya başladı"

Dikkatsizlik sonucu kolunu kesen kayınbiraderinin dikkat etmediğini söyleyen Ömer Faruk Büyükoğlu, "Kendisi kayınım olur, enişte kayın birbirinden hain diye bir söz vardır. Kayınım kemik doğruyordu. Dikkatsizliği sonucu bir baktık kolundan kan akmaya başladı. Hastaneye hastaneye geldik. Tüm herkes dikkat etsin" şeklinde konuştu.

Hayvanı iyi tutmadıkları için kolundan yaralanan vatandaş ise "Kurbanımızı keserken hayvanı iyi tutmadılar. Bıçak elime değdi. Şu an buraya gelerek dikiş attırdım. Buna da şükür diyelim" diye konuştu. - GAZİANTEP