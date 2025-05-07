İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar - Son Dakika
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İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

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Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, üzerinde Antik Yunanca yazı ve bir kadın figürü bulunan mozaik buldu. Şüpheliler mozaiği İtalya'da irtibat kurdukları kişiye satmaya çalışırken yakalandı. Mozaik ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

07.05.2025 11:24
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezindeki bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45) ve Ş.Ş. (49) isimli şüphelilerin bağ evinde kazı yaptığı belirlendi.

İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

2 BİN YILLIK MOZAİK ELE GEÇİRİLDİ

Kazı alanında 3 metreye 3 metre ebatlarında, üzerinde Antik Yunanca yazı ve bir kadın figürü bulunan 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yapılan alanı torbalarla kapatarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. F.Ş., M.Ş. ve Ş.Ş. olay yerinde, bağlantılı oldukları A.Ş. ise ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ile A.Ş. dün akşam çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İTALYANLARA SATACAKLARDI

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA, İHA

İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kim bulduysa onun olmalı. Adamlar gidip müzeden aşırmamışki.Evinin bahçesinden çıkmış. Madem el konulacak, ülkeye tarihi eser kazandırdıkları için teşekkür edilmeli.Benim bu ceza yasasına oldum olası aklım fikrim ermiyor. 40 4 Yanıtla
  • aragorn:
    YER ALTI SERVET SAKLIYOR RESMEN 17 0 Yanıtla
  • 2129816:
    Bu adamları tutuklamak yerine ödüllendirilmeli kim bulabilirdi adamlar gün yúzune çıkarmış devlet eliyle satılsın. 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kazmayın ortaya cıkarmayın mılletıde ugrastırmayın dursun durdugu yerde gıbı bırsey 0 0 Yanıtla
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