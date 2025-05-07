İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezindeki bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45) ve Ş.Ş. (49) isimli şüphelilerin bağ evinde kazı yaptığı belirlendi.

2 BİN YILLIK MOZAİK ELE GEÇİRİLDİ

Kazı alanında 3 metreye 3 metre ebatlarında, üzerinde Antik Yunanca yazı ve bir kadın figürü bulunan 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yapılan alanı torbalarla kapatarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. F.Ş., M.Ş. ve Ş.Ş. olay yerinde, bağlantılı oldukları A.Ş. ise ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ile A.Ş. dün akşam çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTALYANLARA SATACAKLARDI

Ele geçirilen tarihi eserin uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alınacağı öğrenildi. Öte yandan, izinsiz kazı yapan şahısların mozaik bulunan bağ evini İtalya'da irtibat kurdukları bir kişiye satmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA, İHA