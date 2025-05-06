Bir yandan gözünü şampiyonluğa diken diğer yandan da dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini almak için seferberlik ilan eden Süper Lig devi Galatasaray, kaynak hazırladı.
Galatasaray'ın Osimhen "Evet" dediği anda 66 milyon euroluk ödemeyi Napoli'ye gönderebileceği belirtiliyor. Çıkış bedeli 75 milyon euro olan Nijeryalı yıldız için sezon başında Galatasaray ile Napoli arasında 9 milyon euroluk bir kiralama anlaşması yapıldığı, böylece operasyonun 66 milyona mâl olacağı ileri sürüldü.
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Osimhen'e de "Gel Şampiyonlar Ligi'nde bizimle oyna, 1 yıl daha burada kal, istersen bir sonraki sezon seni yine Avrupa'ya göndeririz" dedikleri öğrenildi.
Bir başka gelişme de Al Hilal'in teklifinde yaşandı. Osimhen, Napoli'ye serbest kalma bedelini ödemek üzere lig yönetiminden izin alan Suudi Arabistan kulübünün kendisine ulaştırdığı teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Osimhen için Galatasaray'ın, daha fazla para vermesine rağmen Suudi Arabistan'a gitmekten veya bir diğer İtalyan devi Juventus'a imza atmaktan daha önemli olduğu yakın çevresi tarafından ifade ediliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer - Son Dakika
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