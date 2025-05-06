Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Geniş Video İzle

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için tüm sponsorluk girişimlerini tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'in ''Evet'' demesi halinde 66 milyon euroluk ödemeyi Napoli'ye gönderecek ve Türk futbol tarihine geçecek bir transfere imza atacak.

06.05.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir yandan gözünü şampiyonluğa diken diğer yandan da dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini almak için seferberlik ilan eden Süper Lig devi Galatasaray, kaynak hazırladı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK BONSERVİS

Galatasaray'ın Osimhen "Evet" dediği anda 66 milyon euroluk ödemeyi Napoli'ye gönderebileceği belirtiliyor. Çıkış bedeli 75 milyon euro olan Nijeryalı yıldız için sezon başında Galatasaray ile Napoli arasında 9 milyon euroluk bir kiralama anlaşması yapıldığı, böylece operasyonun 66 milyona mâl olacağı ileri sürüldü.

"GEL BİR SENE DAHA OYNA"

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Osimhen'e de "Gel Şampiyonlar Ligi'nde bizimle oyna, 1 yıl daha burada kal, istersen bir sonraki sezon seni yine Avrupa'ya göndeririz" dedikleri öğrenildi.

SUUDİ-ARABİSTAN'I DA GERİ ÇEVİRDİ

Bir başka gelişme de Al Hilal'in teklifinde yaşandı. Osimhen, Napoli'ye serbest kalma bedelini ödemek üzere lig yönetiminden izin alan Suudi Arabistan kulübünün kendisine ulaştırdığı teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Osimhen için Galatasaray'ın, daha fazla para vermesine rağmen Suudi Arabistan'a gitmekten veya bir diğer İtalyan devi Juventus'a imza atmaktan daha önemli olduğu yakın çevresi tarafından ifade ediliyor.

Galatasaray\'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • n5685244:
    değeri kaybolmaz isabet li olur 131 1 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    çok şişirdiler buunu diğer sezon patlar 3 94 Yanıtla
  • Murat Özden:
    adam tek başına ligin içinden geçti boş yorum yapmayın 83 1 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Yüzyılın kazığını atmaya çalışıyor Napoli. Elde patlar. 2 71 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Yarının Osimhen haberleri: Juvevtus'a imza atıyor Manchester'ın teklifini kabul etti Galatasaray'da kalıyor Arabistan yolcusu mesleği böyle yapmak zorunuza gitmiyo mu? 57 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Hadi inşallah 43 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    yazik devletin parasina. 1 36 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    haram saray çaldığı kara paralar devlet niye el atmıyor ,??? 3 31 Yanıtla
  • Uygar çakmakçı:
    Adam gol rekoru kırmak üzere,geldiği tarihte devre arası sayılır neyin kafasını yaşıyor beğenmeyenler onun yanında ben oynasam yine atar adam. 13 1 Yanıtla
  • Sait Demirel:
    adam tek başına bir ordu tek başına bir takım ne yapı ne kapı ne bir sapı bıraktı alayını tek başına düzdü böyle adamlar türk takımlarına yüz yılda bir gelir buna ek olarak iki tane atletik kanat oyuncusu alınca gelene gidene saplarlar mesela adama lokmaan gibi atletik kanat oyuncuları olsa çok iyi olur 12 1 Yanıtla
  • 6490203:
    sonunda be Galatasaray seneye de şampi 7 0 Yanıtla
  • 768107:
    para bol nerden geldigi belli fetoculer sizi sizde her pislik var ama arastiran yok 0 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    versinler sonra bu kriz nasıl çözülür zaten borç içinde Cimbom.. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:13:16. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.