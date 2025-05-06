Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açlardı - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açlardı

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, geçmişte birlikte çalıştığı futbolcular Rosier ve Ghezzal hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yalçın, "Onları aldığımızda ikisi de açlardı" dedi ve her iki oyuncunun da Beşiktaş'a geldiklerinde büyük ihtiyaçları olduğunu belirtti.

06.05.2025 16:04
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Valentin Rosier'in geçtiğimiz günlerde Beşiktaş dönemiyle ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğünü yaptığı Rosier ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

KAFA Sports YouTube kanalında Valentin Rosier'in gündem olan açıklamalarına cevap veren Yalçın, "Rossier ve Ghezzal'ı kimse tanımaz, geçsinler o işleri. Rosier'i tanımıyordum geldiğinde, 'İyi bir sağ bek aldık' dediler. 'İyise güzel, oynatırım. İyi değilse geldiği gibi gider' dedim. Ghezzal'ı da kendim izleyip aldım, Türkiye'de kimse tanımaz. Ghezzal'ı beğendiğim için aldım. Bu iki oyuncunun da Beşiktaş'a geldiklerinde Beşiktaş'a çok ihtiyaçları vardı. Biri Sporting'in 4. sağ beki, antrenmana bile çıkmıyor orada" dedi.

"ONLARI ALDIĞIMDA AÇLARDI"

Sözlerine devam eden Yalçın, ''Ghezzal da Leicester City'de kadro dışı. İkisini de biz buradan aldık, açlardı bunlar, ihtiyaçları vardı. Aldığımız sene çok mücadele ettiler, çok savaştılar çünkü açlardı. Sezon bittikten sonra verdiğim raporda ikisini de almayın dedim. Sezon bittikten sonra bu iki oyuncu da Beşiktaş'ı kullanmaya kalktılar. İkisine de ret verdim, 'Almayın' dedim. Onlardan biz alacağımızı aldık, ondan sonra bir şey alamayacağız. Biz o sene bedavaya takım kurduk. Ghezzal'a hiçbir şey ödemedik maaşının yarısını biz ödedik, Rosier zaten 400 bin falan komik bir paraya oynuyordu. Aldığımız bütün oyuncular çok ucuz rakamlardaydı. İhtiyacı olan, aç olan oyuncuları aldık bize faydalı olsunlar diye. Yaptığımız iş tuttu, oldu. Oldu, bitti... Bir daha olmayacak çünkü onlar da alacaklarını aldılar. Bize o şunu veriyor, bu parayı teklif ediyor havasına girdiler" ifadelerini kullandı.

"ELEBAŞLARINDAN BİRİ ROSIER"

''Ben ikisine de ret verdim. Sonrasını bildiğim için neler olacağını... Rosier konusunda çok nettim. Öteki sene takımın karışmasının en büyük nedeni de Rosier'di. 1 numaralı nedenlerinden biri o. Ayrıntıya girmiyorum fazla anlatmayayım ama o liste başı o işlerde. Kötü gittiğimiz sezonda o işlerdeki elebaşlarından biri Rosier'di.''

ROSIER NE DEMİŞTİ?

Fransız futbolcu Valentin Rosier Beşiktaş'ta oynadığı dönemle alakalı, "Biraz isteksizdim çünkü Türkiye'yi bilmiyordum. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama Türkiye hakkında fikrim yoktu, ligi tanımıyordum. Beşiktaş büyük bir kulüptüama ligi öğreniyordum. Sonunda imzayı attım ama teknik direktör beni istemiyordu. Beni isteyen kulüp başkanıydı. Türkiye'ye transfer olan yabancı futbolcular genellikle tanınan isimlerdi ve ben tanınmıyordum. Teknik direktör başta beni istememişti. O Türkiye'nin Zidane'ı gibi. İkinci sezonun sonunda Nice beni istiyordu. Ben ayrılmak istiyordum. Ama sonunda transfer gerçekleşmedi. Ayrıca ilk sezonun sonunda Galatasaray beni istemişti. Galatasaray çok iyi bir teklif sunmuştu. Sonrasında Galatasaray teknik direktörüne (Fatih Terim) mesaj yolladım ve' Siz büyük bir kulüpsünüz ama ayrılmayacağım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum.' dedim. Galatasaray'da daha fazla kazanabilirdim. Sonrasında bunlar yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açlardı

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın eski futbolcularına demediğini bırakmadı: Onları aldığımda ikisi de açlardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsa Uysal:
    Birlikte yol yürüdüğün adamlar ile ilgili bu ifadeler aç olmaktan daha onur kırıcı 7 0 Yanıtla
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