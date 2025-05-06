Kayaören Köyü Taşınma Tartışması - Son Dakika
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Kayaören Köyü Taşınma Tartışması

Kayaören Köyü Taşınma Tartışması

Sivas'ta Kayaören köyü heyelan ve sel riski nedeniyle taşınıyor, köylüler yeni yere karşı çıkıyor.

06.05.2025 11:20
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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören köyünün heyelan ve sel riski altında olması nedeniyle taşınmasına karar verildi. Yeni yerleşim yeri için seçilen arazinin de daha önce sel yaşanan bir bölge olması ve heyelan riski taşımasından dolayı köylüler tepki gösterdi. Köylüler köyün ya mevcut yerinde kalmasını ya da daha uygun bir yere taşınmasını istiyor.

Koyulhisar ilçesine bağlı 54 haneli Kayaören köyünün bulunduğu bölge, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından heyelan riski taşıyan yerleşim yeri olarak değerlendirildi. Bu nedenle köyün bulunduğu yerden başka alana taşınması kararlaştırıldı. Köyün ilk olarak Yukarıkale köyü Topçulu mevkisine taşınması planlandı. Ancak diğer köy ile yakın olması ve iki köy arasında problem yaşanabileceği tartışmaları üzerine iptal edildi. Bu kez Eyekkıran mevkisindeki 172 numaralı ada üzerinde bulunan Şahin kardeşlere ait tarla alanı yerleşim yeri olarak belirlendi. İstimlak işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yerleşim planı doğrultusunda şantiye kurulup çalışmalara başlandı. Ancak köyün taşınması planlanan yeni yer konusunda da köylüler arasında ayrılık çıktı. Köylülerin bir kısmı seçilen bölgede daha önce sel yaşandığını ve heyelan riski taşıdığını belirterek yer değişikliği yapılması veya köyün eski yerinde kalmasını talep etti. Yeni yerleşim alanı için seçilen bölgede tarlaları bulunanlar ise kendilerinden onay alınmadığını ve tarım yaptıkları arazinin ellerinden alındığını belirterek kararın değiştirilmesini talep etti. CİMER'e taşınan köyün yer sorunu çözümsüzlüğe girdi.

'KÖYÜN ESKİ YERİ DAHA SAĞLAM'

Köylülerden Sedat Kaya (60), "Köyümüz toprak kayması ve sel tehlikesi olması nedeniyle taşınma kararı alındı. Taşınma yeri ise Koyulhisar Yukarıkale Topçulu Mahallesi'ne karar verildi. Ancak buna köylüler razı olmadı ve diğer köylülerle kavga çıkar diye bu alana inmek istemedi. Daha sonra ise köyümüz şimdiki planlanan yere taşınmak üzere karar verildi. Bu arazinin zemin etüdü yapılmadı. Ruhsatlı olmadığı halde makineler buraya girdi. Ayrıca burası köylünün tarım arazisi. Sel felaketi ve toprak kayması riski de var. Biz köyümüzün daha iyi bir yere taşınmasını istiyoruz. Burası yaklaşık 60 dönümlük bir arazi. Buranın 22 dönümü istimlak olmuş. Köyün daha iyi bir yere taşınmasını istiyoruz. Biz CİMER'e de dilekçemizi yazdık. Şu an çalışma durduruldu. Biz gerekirse köyümüzün mevcut yerinde kalmasını istiyoruz. Eski köyümüzün yeri daha sağlam. Yol sorunu var sadece, o çözülürse daha iyi olur" dedi.

'BİZE SORULMADAN İSTİMLAK EDİLDİ'

Eyekkıran mevkisindeki kardeşleri ile ortak olan tarlasının kendilerine sorulmadan istimlak edilip yeni yerleşim alanı ilan edildiğini belirten Sırrı Şahin (80) ise "Bu arazi 1945 yılından bu zamana kadar ekiliyor. Benim arazimi bana sormadan istimlak etmenin bir anlamı var mı? Ben ne yapayım? Yazık günah değil mi? Benim burada 26-27 tane nüfusum var. Hiç izin alınmadı. Bana 93 bin lira vermiş. Bunu 5 kardeşe paylaştırsam 18 bin lira ediyor. Bana günah değil mi? Buraya nasıl ruhsat veriliyor ve bina yapılıyor? Ben buraya emek vermişim. Burada zemin yok, burası aşağı doğru uçar gelir. Burayı ekeyim, ektireyim de biraz faydam olsun. Tarlamı geri istiyorum" diye konuştu.

Tarla sahiplerinden Arslan Şahin (65) de "Ben buraya razı değilim. Tarlaya inşaat yapılmasına müsaade etmiyorum. Ruhsatı olmadan inşaat çalışması yapıyorlar. Şantiyenin kaldırılmasını ve tarlamın yeniden tarım yapılabilir şekilde eski haline getirilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Koyulhisar, Güncel, Tarım, Sivas, Çevre, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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