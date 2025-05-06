Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başlıyor. KPSS şartı ve sözlü mülakat uygulaması kaldırılırken öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademilerinde beceri odaklı ve uygulamalı 14 aylık bir eğitimden geçecek. Ayrıca akademiye girişte sayısal ve sözel soruların olduğu akademi giriş sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanacak.

06.05.2025 16:06
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında yeni bir sistemi hayata geçiriyor. KPSS şartı kaldırılırken, sözlü mülakat uygulamasına da son veriliyor. Kurulacak Milli Eğitim Akademilerinde, öğretmen adayları beceri odaklı uygulamalı 14 aylık eğitimden geçecek.

1 Eylül itibarıyla hayata geçilecek yeni dönemle ilgili Milli Eğitim Akademisi ile 10 bin öğretmen adayının istihdamı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

"ÖĞRETMENLER, ADAY ÖĞRETMENLERİ YETİŞTİRECEK"

Akademiye ilişkin ayrıntıları Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, ilk kez TRT Haber'e anlattı.

"Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız uzman ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerimiz yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstün unvanlarda bulunan kişiler bize gelip eğitim personeli olabilecek."

KPSS ŞARTI KALKIYOR, İKİ YENİ SINAV GELİYOR

Öğretmen adayları için bundan böyle KPSS şartı aranmayacak. Sayısal ve sözel soruların olduğu akademi giriş sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanacak.

Akademi Giriş Sınavı'nda adaylara 80 soru sorulacak, 110 dakika süre tanınacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ise 50 soru için 90 dakika süre verilecek. Adayların sınav ortalamasına göre başarı sırası belirlenecek.

Vural sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

"80 soru AGS 50 soru da ÖABT testinden iki ayrı testin yüzde 50 ayrı ortalaması alınarak 17 alan bu şekilde seçilecek. Başta İngilizce, Fransızca olmak üzere 10 yabancı dil alanımız ise hem YDS'ye hem AGS'ye girecek. Sözel ve sayısal yetenek yüzde 18.75'lik bir ağırlığa sahip olacak eğitimin temel kavramları ve kuramları dediğimiz yüzde 30 mevzuat, yüzde 10 coğrafya, yüzde 10 tarih, yüzde12,5 şeklinde bir ağırlığı olacak."

ADAY ÖĞRETMENLER 14 AY EĞİTİM ALACAK

Öğretmen adayları azami 14 ay eğitim alacak. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olacak.

Teorik derslerin yüzde 40'ı ile uygulamalı derslerin yüzde 60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, "Daha önce öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü olarak hizmet içi eğitim merkezlerimiz vardı bunların hepsi eğitim uygulama merkezlerine dönüştüler. İlave binaları da şu an değerlendirme süreci devam ediyor. Çok yoğun bir talep var hemen hemen bütün illerimiz kendi ilinde akademiye ait bir merkezin açılmasını istiyor" dedi.

İŞTE AKADEMİ BİNASI KURULACAK İLLER

İstanbul, Ankara, Erzurum, Mersin, Rize, Aksaray ve Tokat akademi binası kurulacak başlıca iller arasında. Vural, ilave eğitim merkezlerinin açılışının yapılacağını belirterek, "Biz amaca uygunluk noktasında bir değerlendirme yapacağız hangi alanda orada eğitim planlıyor isek buna dair en uygun şartlar hangi il sunuyor ise o ilin değerlendirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

Eğitim, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selim Kayisi:
    Neden 14 ay eğitim alınıyor ki? bu insanlar zaten öğretmen olmak için 4 sene okumuyorlar mı? eskiden öğretmen liseleri vardı 3 sene de öyle okunurdu. 44 3 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    boşa gitmiş 4 yıl yazık oldu öğretmen adayları na 36 3 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    öğretmen adayları boşa okumuş ne gerekvardı 4 yıl boşa gitmiştir 29 4 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    dayın varsa atanırsınz dayın yoksa bime yada a101 18 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    okumanin artik gereksiz oldugu durum. 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    0 ve 1 lerden olusan bılgısayarla atama olmayacakmı kavanozla kagıtla mı cekerek olacak ne guzel 1 1 Yanıtla
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