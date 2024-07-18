Kendini yakmaya çalışan çekici sürücüsünü polis ikna etti - Son Dakika
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Kendini yakmaya çalışan çekici sürücüsünü polis ikna etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisine iş verilmediğini iddia eden çekici sürücüsü, çekicinin üzerine çıkarak benzinle kendini yakmaya çalıştı. Polis ekipleri, öfkeli sürücüyü yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu eyleminden vazgeçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 21:12
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Kendini yakmaya çalışan çekici sürücüsünü polis ikna etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisine iş verilmediğini iddia eden çekici sürücüsü, çekicinin üzerine çıkarak benzinle kendini yakmaya çalıştı. Öfkeli çekici sürücüsünü polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda çekici sürücüsü A.A., kendisine iş verilmediğini öne sürerek çekicinin üzerine çıkıp, benzinle kendini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırda beklerken, polis ekipleri A.A.'yı eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu A.A., elindeki benzin dolu bidonu ve çakmağı bırakarak çekiciden aşağı indi. Sağlık ekiplerinin kontrolü için ambulansa bindirilen A.A., daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kendini yakmaya çalışan çekici sürücüsünü polis ikna etti - Son Dakika

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