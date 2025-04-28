Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze'ye bağışladı

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Batman'da 45 yaşındaki bir kadın, evlendiğinde kendisine mehir olarak takılan 1 milyon 410 bin lira değerindeki altınlarını Gazze'ye bağışladı.

28.04.2025 20:27  Güncelleme: 22:10
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Batman'da G.P.A. (45) adlı kadın, evlendiğinde kendisine mehir olarak verilen altınlarını dernek aracılığıyla İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye bağışladı. Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Aslan, "O vermiş olduğu emaneti bozdurduk. Hanımefendi toplam 1 milyon 410 bin liralık bağışta bulundu" dedi.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLARINI GAZZE'YE BAĞIŞLADI

Batman'da yaşayan G.P.A. isimli kadın, ekranlardan izlediği ve çektikleri acılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğu İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına destek olmak için kendisine mehir olarak verilen altınlarını bağışlamak için Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne başvurdu. Dernek de başvurusunu kabul ederek altınları bozdurdu. 1 milyon 410 bin liralık tutar, Gazze'de 'G.P.A. Batmanlı hanımın mehri' yazılı paketlerle adına halka sıcak yemek, ekmek ve temiz su olarak dağıtıldı.

Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze'ye bağışladı

'BİR İLAÇ NİTELİĞİNDEYDİ'

Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Aslan şunları söyledi: "Bir hafta önce bir hanımefendi bize geldi ve Gazze'deki mazlumlara çok üzüldüğünü söyledi. Evlendiğinde kendisine mehir olarak verilen altınlarını bozup bağışlamak istedi. Biz de bunu mazlumlara ulaştırmak adına memnuniyetle karşıladık ve o vermiş olduğu emaneti bozdurduk. Gazzeli kardeşlerimize yemek, ekmek ve temel ihtiyaçlardan olan temiz su olarak ulaştırdık. Allah razı olsun. Hanımefendi toplam 1 milyon 410 bin liralık bağışta bulundu.

Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze'ye bağışladı

Bu hakikaten bizim oradaki mazlum kardeşlerimiz için bir ilaç niteliğindeydi. Özellikle ekranlardaki bu mazlum Gazze halkını gördüğünde, oradaki çocukları gördüğünde çok etkilendiğini bize söyledi ve bazı geceler hakikaten bununla ilgili yatamadığını ifade etti. Ne yapabilirim diye düşünmüş ve böyle anlamlı bir bağışta bulundu. Bu anlamlı bağışı için o bağışçı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bayan kardeşlerimizin bağışı İslam ümmeti açısından, İslam kardeşliği açısından örnek bir davranıştır."

Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze\'ye bağışladı
Kaynak: DHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Batman, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze'ye bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Tuna Han:
    Allah akıl fikir versin yerine ulasacagina emin olsan bir umut düşün kendi vatandasiniz aç yatan insanlar var kendi ellerinle yedirir icirirsin en azından nereye gittiğini bilirsin 61 103 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Allah razı olsun,tüm Müslüman lara ayni şuuru nasip etsin 73 18 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    Tunahan acından öldün galiba senin gibilerin yaşamadığı bir dünyaya uyanmak dileğiyle 51 30 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Allah kinayanlari islah etsin, Müslüman sa kendilerine gelmeyi, kafirse kendilerini alakadar etmeyen şeylerden uzak eylesin 39 7 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    tunahanın demek istediği iktidarın öyle pislikleri çıktıki. yerine ulaşacağına emin olsam 1.5 değil 15 milyon yapılsın sonuçta din kardeşlerimiz. ama bunlar bizim güvenimizi çaldılar 23 16 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İnşallah bu bağış ,bağışladığı yere ulaşır...Çünkü bu ülkede artık babana bile güvenemiyorsun! 33 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    helal olsun herkes evini arabasını tarlasını satsın gazzeye yollasın ordaki kardeşlerimiz zor durumda 20 11 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    sen ne güzel bi insansın Allah razı olsun senden kardeşim 26 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bastakilerin gemileri durmadikca senin verdiğin mehir devede tüy bile degil 16 4 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Elden teslim etseymis daha iyiymiş...Zamanında denizfeneri vardı.. 14 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bravo.. takdire şayan. 6 2 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    insanlar kafayı yemiş ne yapacağını bilmiyor ülkende binlerce ihtiyaç sahibi insanlar varken sana ne gazeden 3 4 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    o altınlar bilal oğlana gitti ..ne enayiler var memlekette 0 2 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    pakinstana silah yardımı yaptığı söylenen türkiye, Filistine neden arkasını döndü, Müslüman diye mi? 1 0 Yanıtla
  • Numin null:
    iman işte 1 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Git Bi bak git Bi bak o altınlar nerde çıkacak Bi gör istersen :)) 0 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Yorumlara baktım da, hükümet bu kadar mı kafirsin ya? kafir bile senin yaptığın kötülükleri yapmadı onlara, en azından tutuklama kararı çıkardı, büyükelçisini sınırdışı etti, boykot düzenledi. Sen nasıl bir türsün? 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    gidip elinle teslim ediyorsan cok guzel bir davranis olmus.. ama soyle durum var ki o da bu nereye kime gidecek .. Filistin uzerinden sirket kuruluyor.. sirket Fikistin uzerine olunca ticareti de oraya yapiliyor gosteriyorlar ama İsraille ticarete devam ediyorlar . hasili paranin oldugu yerde ne aci ama hic bir ilke var olmuyor.. sadece anlasilmasin. anlasilirsa da kimse innamasin yeter bu parataparlara.. arastirin kimlerrrr kimllerrr in ortak oldugu sirketler bunu yapiyor.. hadi buyrun arsstirin . 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    cahilleri gaza getiriyokar baska bisey degil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendisine mehir olarak takılan altınları Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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