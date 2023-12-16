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Kendisini kilitlediği odadan polis ekipleri çıkartabildi - Son Dakika
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Kendisini kilitlediği odadan polis ekipleri çıkartabildi

Üsküdar'da psikolojik rahatsızlıkları olan bir genç sinir krizi geçirerek kendini evin odasına kilitledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda genç odadan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kendisini kilitlediği odadan polis ekipleri çıkartabildi
16.12.2023 - 23:16,  Güncelleme: 23:26
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Kendisini kilitlediği odadan polis ekipleri çıkartabildi

İSTANBUL - Üsküdar'da İddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan bir genç sinir krizi geçirdi. Kendi kendini yaşadığı evin odasına kilitleyen genç, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla odadan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, 01.00 sıralarında İstanbul Üsküdar ilçesi, Sultantepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs sinir krizi geçirdi. Evdeki eşyalara zarar veren şahıs kendini evin odasına kilitledi. Odadan çıkarmaya çalışan ailesi ikna edemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı odadan çıkarmaya çalışırken bir polis memuru kafasından yaralandı. Odadan polis ekipleri tarafından çıkarılan şahıs

sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Üsküdar, Son Dakika

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