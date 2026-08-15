Kenevir Yetiştiren Kadın Tutuklandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir apartman dairesinin iki odasına özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurarak saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kapsamında bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, dairenin iki odasının adeta laboratuvar gibi düzenlendiği, özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurularak saksılar içerisinde kenevir yetiştirildiği görüldü. Evde yapılan aramalarda 44 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi. İkamet sahibi E.Ö. (47) adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.