Kenya'da özel uçak düştü: 12 ölü
Kenya'da özel uçak düştü: 12 ölü

Kenya'da özel uçak düştü: 12 ölü
28.10.2025 10:47
Kenya'da 12 kişiyi taşıyan özel bir uçak düştü, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kenya'da 12 kişiyi taşıyan özel bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir uçağın Kwale yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçakta 12 kişinin bulunduğu bildirilen açıklamada, uçağın Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

