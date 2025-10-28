Kenya\'da özel uçak düştü: 12 ölü

Kenya'da 12 kişiyi taşıyan özel bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, özel bir uçağın Kwale yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçakta 12 kişinin bulunduğu bildirilen açıklamada, uçağın Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.