Kepçenin Kontrolden Çıkışı: Maddi Hasar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yokuş aşağı sürüklenen kepçe, park halindeki araçları ezip geçerek bir binanın duvarına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olay, maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 762. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta çalışma yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, hızla yokuş aşağı kaymaya başladı. Önüne çıkan park halindeki araçları ezerek ilerleyen iş makinesi, bir binanın istinat duvarına ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ