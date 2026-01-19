Kepez\'de cadde ve kaldırım işgallerine sıkı takip

Kepez Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ve kamu kurumlarının katılımıyla Şehit Üstteğmen Gökhan Korkut ile Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde yapılan denetimlerde, kamu alanlarını işgal eden iş yerlerine uyarılar yapıldı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kepez Belediyesi, ilçe genelinde yaya güvenliğini sağlamak, kamusal alanların amacına uygun kullanımını temin etmek ve kent estetiğini korumak amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Şehit Üstteğmen Gökhan Korkut Caddesi ile Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde geniş katılımlı bir denetim çalışması gerçekleştirildi. Denetimlere Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kordinesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, genel kolluk kuvvetleri ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, özellikle kaldırım ve yol işgallerinin yanı sıra çevre temizliği, görüntü kirliliği, yeşil alanların korunması ve halk sağlığını ilgilendiren hususlarda detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan kontroller sırasında, iş yerleri tarafından masa, sandalye, teşhir ürünleri ve çeşitli malzemelerle kamusal alanların izinsiz şekilde kullanıldığı tespit edildi. Ekipler, mevzuata aykırı uygulamalar konusunda iş yeri sahiplerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kurallara uymadığı belirlenen bazı işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlemler uygulandı. Denetimler sırasında ayrıca, çevre düzenine aykırı durumlar ile temizlik ve bakım gerektiren alanlar da tespit edilerek ilgili birimlere bildirimde bulunuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanların korunmasına yönelik gerekli hatırlatmaları yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çevre temizliği konusunda işletmelere bilgilendirmelerde bulundu.

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, kamusal alanların herkesin ortak kullanımında olduğunu vurgulayarak, cadde ve sokaklardaki düzensiz ve izinsiz işgallerin yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için denetimlerin ilçe genelinde planlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA